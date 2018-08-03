لكن الفريق الملكي لم ينتظر طويلا للرد على هذه التقارير، برسالة قوية من رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال بيريز: " مودريتش لن يغادر ريال مدريد، لن يغادر مالم يدفع أحدهم 750 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي، وليس يورو واحد أقل من ذلك".

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن فانيا بوسنيتش زوجة مودريتش هي التي تدفعه إلى مغادرة إسبانيا وريال مدريد.

ويرتبط وصيف بطل العالم ذو الـ 32 عاما بعقد مع ريال مدريد حتى 2020، ويتقاضى حاليا ما يصل إلى 9 مليون يورو في العام.

وقدم مودريتش أداء متميزا مع منتخب بلاده في كأس العالم، ووصل معهم لأول مرة في التاريخ إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر 2-4 أمام فرنسا.