وتعاقد ليفربول مع حارس منتخب البرازيل (25 عاما) من روما في صفقة قياسية لحارس مرمى وبلغت قيمتها حوالي 72.5 مليون يورو (84 مليون دولار).

وبدأ أليسون المران مع ليفربول هذا الأسبوع بعد حصوله على فترة راحة بعد المشاركة مع البرازيل في كأس العالم.

وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت: "من المرجح جدا مشاركته. لا يجب أن نهدر الوقت"، مضيفا: "سيكون بذلك قد شارك في المران لمدة 5 أو 6 أيام منذ التحاقه بالفريق".

وسيخوض ليفربول مباراته الودية الأخيرة أمام تورينو، الثلاثاء، المقبل وقبل 5 أيام من استضافة وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.