فخلال اللقاء الودي بين مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يلعب له دي خيا وريال مدريد الإسباني، في ميامي، التقطت كاميرات لاعبي الأخير ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز ينادون الحارس الدولي باسم "كاريوس".

وكان الثنائي الدولي، زملاء دي خيا في منتخب إسبانيا، يذكرون حارس مانشستر يونايتد بأخطائه الفادحة في المونديال، بتشبيهه بالألماني لوريس كاريوس الذي كان سببا رئيسيا في خسارة ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مايو الماضي.

وكان أكبر خطأ لدي خيا في كأس العالم قد تسبب في هدف سجله كريستيانو رونالدو، خلال لقاء تاريخي جمع البرتغال بإسبانيا وانتهى بالتعادل 3-3.

وسدد رونالدو الكرة بقوة متوسطة بين يدي دي خيا، إلا أن الأخير فشل في التعامل مع الكرة التي تهادت إلى شباكه.