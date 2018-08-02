وفي العاصمة الأيرلندية دبلن، حسم أرسنال المواجهة ضد الـ"بلوز"، بعدما أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل ضائع بفضل مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت (90+3)، بعدما افتتح جاره التسجيل باكرا عبر الألماني أنتونيو روديغر (5).

وفي ركلات الترجيح، تألق حارس أرسنال التشيكي بيتر تشيك في صد ركلة روبن لوفتوس شيك، بينما سجل النيجيري أليكس إيوبي الركلة الترجيحية الحاسمة للمدفعجية.

وأهدر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ركلة جزاء حصل عليها تشلسي في الدقيقة 14 صدها الحارس تشيك.

ويخوض أرسنال بقيادة مدربه الجديد الإسباني أوناي إيمري، لقاء وديا أخيرا ضد لاتسيو الإيطالي الأحد في ستوكهولم، قبل أن يبدأ موسمه بعدها بأسبوع على أرضه ضد مانشستر سيتي حامل اللقب في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما تشلسي، الذي يخوض الموسم بقيادة مدرب جديد أيضا هو الإيطالي ماوريتسيو ساري، فيلعب الأحد ضد مانشستر سيتي ضمن الدرع الخيرية، التي تجمع بطلي الدوري والكأس في إنجلترا.

يلتقي تشلسي وديا ليون الفرنسي الثلاثاء في كأس الأبطال الدولية على ملعبه "ستامفورد بريدج"، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري في 11 أغسطس الجاري ضد مضيفه هادرسفيلد تاون.