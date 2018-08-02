وتتساءل جماهير بطل أوروبا عن سر هذه العادة، التي يحافظ عليها لوبتيغي، حتى إن غابت الشمس عن ملعب المران في الحصص التدريبية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن السبب وراء هذا، مشيرة إلى أن المدرب البالغ من العمر 51 عاما يعاني مشكلة صغيرة في الرؤية، تحتم عليه ارتداء نظارة تحميه من الأشعة فوق البنفسجية، التي ترسلها الشمس، حتى في نهاية النهار.

واعتاد لوبتيغي ارتداء النظارة أثناء تدريبه منتخب إسبانيا سابقا، لكن عادته لفتت الأنظار أكثر في رحلته مع ريال مدريد إلى ميامي لخوض بطولة ودية دولية.

وفي المدينة الأميركية يزداد خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية خاصة في شهر يوليو، حتى أثناء المطر، مما دفع لوبتيغي إلى الحرص على ارتداء النظارة.

وأعلن ريال مدريد، تعيين لوبيتيغي لمدة 3 مواسم قادمة، إذ لم يكن المدرب الإسباني ضمن المرشحين الرئيسيين لتولي مهمة تدريب الملكي، الأمر الذي أثار مفاجأة في أوساط كرة القدم.

وسبق لحارس المرمى السابق لوبتيغي تدريب بورتو البرتغالي، والمنتخب الإسباني بفئاته السنية المختلفة.