وقال الاتحاد في بيان "نشر باسكال مانشيني في الآونة الأخيرة منشورات مثيرة للجدل على صفحته الرياضية على فيسبوك تتضمن توجهات يمينية متطرفة وهو ما يمثل انتهاكا للعقد الموقع مع الاتحاد والميثاق الأخلاقي للاتحاد.

"توقيع مانشيني على العقد يعني التزامه بالامتناع عن نشر أي تعليقات تتضمن تمييزا أو عنصرية تتعلق بألعاب القوى".

وقال الاتحاد إنه سحب رخصة مانشيني وهو ما يعني أنه لن يتمكن من المنافسة في سباق 100 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى التي ستقام في برلين في أغسطس اب الجاري إضافة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق العداء.

وقال مانشيني إنه ضحية لحملة إعلامية استهدفته. وأضاف في تصريحات لاحدى الصحف "لو كنت عنصريا، كنت سأعلنها".