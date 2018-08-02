ولحقت ستيفنز المصنفة الثالثة بالدنماركية كارولين وزنياكي المصنفة الثانية التي انسحبت الثلاثاء بسبب إصابة في الساق.

وبدأت ستيفنز مشوارها في البطولة بالفوز بمجموعتين متتاليتين على مواطنتها بيثاني ماتيك-ساندز في المباراة الاولى وبدت في المجموعة الأولى أمام بيتكوفيتش وكأنها تتأهب لخوض مباراة سهلة أخرى.

لكن ستيفنز التي تحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي واجهت مقاومة أكبر في المجموعة الثانية التي فازت بها اللاعبة الألمانية.

ونجحت بيتكوفيتش التي تحتل المركز 91 في التصنيف العالمي في اقتناص المجموعة الثالثة بعد أن كسرت إرسال منافستها مرتين.

وستواجه بيتكوفيتش الفائزة من مواجهة السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة السادسة واليابانية ناو هيبينو.