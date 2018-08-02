ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة مؤتمرا صحفيا الخميس في مقر الاتحاد لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وكانت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة وعضوية حازم إمام ومجدي عبدالغني وأحمد مجاهد، قد أنجزت الاتفاق رسميا مساء الأربعاء مع أغيري لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني لمدة 4 سنوات.

وجاء الاتفاق مع أغيري المدير الفني السابق لفريق الوحدة الإماراتي، مقابل حصوله على 120 ألف دولار مع مساعدين اثنين أجانب، وسيتم توقيع العقود قبل انعقاد المؤتمر صباح الخميس.

وكان اتحاد الكرة يفاضل بين أغيري والإسباني كيكي فلوريس من أجل تولي أحدهما قيادة الفراعنة خلفا لكوبر، مدرب المنتخب السابق الذي رحل عقب المشاركة المخيبة للفراعنة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

مسيرة أغيري

ويملك أغيري سيرة ذاتية جيدة بقيادته عدد من الأندية في الدوري الإسباني أبرزهم ريال سرقسطة (45 مباراة)، وإسبانيول (70 مباراة) خلال الفترة بين 2010 وحتى 2014، لكنه لم يقدم مستويات جيدة تشفع له بالبقاء، حيث تمت إقالته في الأولى وأعلن رحيله في الثانية.

وفي أغسطس 2014، تولى أغيري مسؤولية تدريب منتخب اليابان بعد الإخفاق في مونديال البرازيل، وخاض معه أربع مباريات رسمية في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2015، وحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في الثلاث مباريات وسجل 7 أهداف محافظًا على نظافة شباكه، لكنه خسر في ربع النهائي أمام الإمارات بنتيجة (6-5) في ركلات الترجيح، ليضيع حلم اليابان في الدفاع عن لقبها القاري.

ومن المقرر أن يتوجه أغيري الخميس إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز والتي كانت انطلقت الثلاثاء.