وكان الدولي المغربي حامل الجنسية الفرنسية ولاعب شالكه وصيف الدوري الألماني، صدم مواطنا في مراكش أثناء تمضيته إجازته السنوية في بلاده، بعد عودته من روسيا، حيث شارك مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم.

وقد خرج حارث (21 عاما) بعد الحادث بكفالة مالية واستعاد جواز سفره، والتحق بناديه الألماني منتصف يوليو الماضي، تحضيرا لخوض الموسم الجديد في "البوندسليغا".

وكان حارث ولد في فرنسا من أبوين مغربيين، واستهل مسيرته محترفا في 2012 مع نانت الفرنسي، قبل انتقاله صيف 2017 إلى شالكه الألماني بعقد مدته 4 أعوام.

وسبق له المشاركة مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة وأحرز معه بطولة أوروبا في 2016، قبل اختياره تبديل جنسيته في (فيفا) واللعب لمنتخب "أسود الأطلس" في 2017.

واختير أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مع إيران في بداية مشوار المغرب في المونديال، على رغم خسارته المباراة صفر-1 في الوقت المحتسب بدل ضائع.