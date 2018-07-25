فقد بات المهاجم الأوروغواياني إيدنسون كافاني مرشحا رئيسيا لمحاولة ملء الفراغ الكبير الذي أحدثه رحيل النجم البرتغالي صوب يوفنتوس الإيطالي.

وتألق كافاني (31 عاما) كثيرا خلال فترة لعبه مع باريس سان جرمان الفرنسي، حيث سجل 40 هدفا في 48 مباراة الموسم الماضي، وقبلها 49 هدفا في 50 مباراة في 2017.

وذكرت صحيفة "آس" أن كافاني لا يزال يحلم بانتقال أخير لإسبانيا، خاصة أنه تخطى الثلاثين، ولم يبق له في قمة عطائه سوى مواسم قليلة.

ويقول خبراء أن ريال مدريد لن يستطيع التعاقد مع نجمي باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار هذا الصيف، لأنهما ببساطة مستقبل الفريق الباريسي وأهم عناصره، لذا خيار كافاني يبدو الأكثر منطقية.

من ناحية أخرى، واجه كافاني مشكلات داخل الملعب مع زميله الجديد نيمار، حيث دخلا في سجالات عدة بسبب تنفيذ ركلات جزاء، مما أوحى بنوع من صراعات "القوة" داخل أسوار سان جرمان.

ويربط كافاني عقد مع النادي الباريسي حتى 2020، ولكن سان جرمان قد يكون مستعدا للتخلي عنه مقابل مبلغ كبير هذا الصيف.