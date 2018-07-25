وكانت اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وصفت في السابق تعامل الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات (اليوسادا) بأنه صادم، وأثارت تساؤلات بشأن عدد المرات التي خضعت فيها للاختبار هذا العام.

وعبرت وليامز عن إحباطها مجددا الثلاثاء بعد زيارة من مسؤولي الكشف عن المنشطات.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 36 عاما على حسابها بموقع تويتر ".. في ذلك الوقت من اليوم تجد نفسك وأنت تخضع لاختبار منشطات ‭'‬عشوائي‭'،‬ ويتم أخذ عينة من سيرينا فقط".

وأضافت "من بين كل اللاعبات ثبت أنني أكثر من خضعن للاختبار. هل هو تمييز؟ أعتقد ذلك".

وذكر تقرير لموقع "ديدسبين" على الإنترنت في يونيو الماضي أن سيرينا خضعت للاختبار في 5 مناسبات خلال 2018، بينما خضعت لاعبات التنس الأميركيات الآخريات للاختبار مرة واحدة، أو لم يخضعن للاختبار على الإطلاق.

وتجاهد سيرينا التي أنجبت طفلتها الأولى "أولمبيا" قبل عشرة أشهر للعودة لمستواها، وقد ضمنت بوصولها لنهائي ويمبلدون الأخيرة العودة لقائمة أول 30 لاعبة في تصنيف لاعبات السيدات.