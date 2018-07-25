ولن يسمح توخيل للبرازيلي نيمار ورفاقه بالسهر لوقت متأخر في العاصمة الباريسية بعد الآن، فقد بدأ فعلا بتكوين "صداقات" مع ملاك الملاهي الليلية في باريس، كي يقوموا بمراقبة لاعبيه، حسب ما نشرت صحيفة "فرانس فوتبول".

وطلب توخيل (44 عاما) من العاملين في الملاهي الليلية بإبلاغه فورا في حال تواجد لاعبوه في تلك الملاهي في أوقات متأخرة، حسب ما نشرت الصحيفة.

ولن يسلم اللاعبون من الألماني الصارم حتى في الطعام، فقد قرر توخيل حظر المشروبات الغازية تماما، والحد من المعكرونة والوجبات السريعة.

وزار المدرب الألماني مطعم "سيزار" الذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى نجوم الفريق مثل كيليان مبابي وداني ألفيش وماركينيوس، واجتمع مع صاحب المطعم لمراقبة لاعبيه، كما قام بنفس الشيء مع صاحب مطعم "فولفر" المفضل لدى النجوم اللاتينيين.

ووضع توخيل "حمية" خاصة للاعبه البرازيلي داني ألفيش الذي يخوض فترة إعادة تأهيل بعد تعرضه لإصابة في الركبة نهاية الموسم الماضي.

توخيل انضم لباريس سان جرمان الصيف الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، ويضع النادي الباريسي عليه مسؤولية كبيرة لتعويض الإخفاقات الأوروبية التي شهدها النادي في السنوات الماضية.