وكان لاعب ريال مدريد السابق قد وضع حدا لمسيرته مع منتخب بلاده الأحد الماضي، بسبب "العنصرية وقلة الاحترام" التي قال إنه تعرض لهما نتيجة أصوله التركية، مشيرا في ذلك إلى الانتقادات التي واجهها عقب خروج ألمانيا من دور المجموعات بمونديال روسيا 2018.

وفي أول ظهور علني له منذ أن تسبب بيان اعتزاله في جدل شديد في ألمانيا حول العلاقة مع أكبر جالية من المهاجرين في البلاد، بدأ أوزيل مبتسما في حدث خاص بالمشجعين في سنغافورة.

وقال أمام تجمع لجماهير "المدفعجية" قبل يوم من مباراة ودية أمام أتلتيكو مدريد في الاستاد الوطني "أنا في غاية السعادة لوجودي في سنغافورة. إنها المرة الثانية لنا هنا. نستمتع بقدومنا إلى هنا".

وسيخوض الفريق اللندني مباراة أيضا أمام باريس سان جرمان.

وأضاف أوزيل "نتوقع خوض مباراتين جيدتين أمام سان جرمان وأتليتيكو مدريد. أنهما فريقان كبيران يملكان مجموعة من اللاعبين الرائعين".

ونقلت "رويترز" عن أوزيل قوله "إنه اختبار لنا للاستعداد للموسم الجديد. هذا ما نتطلع إليه".