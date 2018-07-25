وأكد موقع صحيفة "ذا صن" أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لوريس، لخلافة حارس المرمى الحالي كيلور نافاس، الذي يبدو أن إدارة ريال مدريد تريد تغييره هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن "الميرينغي" مستعد لدفع 67 مليون يورو للحصول على خدمات لوريس (31 عاما) من ناديه توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

ولن تكون مهمة ريال مدريد سهلة أبدا، إذ يعد لوريس من الأعمدة الرئيسية في فريقه، الأمر الذي قد يدفع ريال مدريد لملاحقة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى تشلسي الإنجليزي.

وتقول الصحيفة أن لوريس لقت أنظار "الملكي" أول مرة عندما تألق خلال مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقاد لوريس منتخب بلاده فرنسا لتحقيق لقب كأس العالم قبل أسابيع، رغم ارتكابه خطأ فادحا تسبب بهدف في المباراة النهائية أمام كرواتيا.