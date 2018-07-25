ويستعد يونايتد للموسم الجديد بالمشاركة في كأس الأبطال الدولية، إذ يلعب، الأربعاء، ضد ميلانو الإيطالي خارج لوس أنجلوس، حيث يغيب العديد من لاعبي الفريق الأساسيين.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن عدم قدرته على تدريب تشكيلة كاملة سيظهر تأثيرها عندما يستضيف ليستر سيتي (العاشر من أغسطس)، ثم زيارة برايتون آند هوف ألبيون (19 أغسطس) في أول مباراتين للدوري.

وأبلغ مورينيو الصحفيين "المباراة الأولى ستكون ضد ليستر، والثانية ضد برايتون وعندما أنظر إلى ليستر إن لم أكن مخطئا وصل (هاري) ماغواير و(جيمي) فاردي إلى المرحلة الأخيرة في كأس العالم لأن (الحارس كاسبر) شمايكل ودع البطولة في وقت سابق.

"أعتقد أن الفريق الذي يعمل لمدة ستة أسابيع على الأقل بتشكيلة كاملة، ما عدا مدافع ومهاجم سيعودان في الأسبوع الأخير للاستعدادات وربما يشاركان... من الواضح أنه في وضع أفضل".

ولن يشارك اللاعبون الذين بلغوا الدور قبل النهائي ونهائي كأس العالم في كأس الأبطال الدولية بسبب العطلة الإجبارية.

وفازت فرنسا في النهائي على كرواتيا، فيما انتصرت بلجيكا على إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وهذا يعني أن بول بوغبا لاعب وسط فرنسا وروميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا من بين 11 لاعبا يغيبون عن يونايتد في لوس أنجلوس.

وقال مورينيو "الوضع ضد ليستر وبرايتون ليس جيدا بالنسبة لنا. ويمكنني القول إن المباراة الثالثة سنلعب ضد فريق (توتنهام هوتسبير يوم 27 أغسطس) سنواجه الموقف ذاته. أعتقد أن بعد ثلاثة أسابيع ستكون الأمور على ما يرام".

"لكن في أول مباراتين علينا القتال للحصول على نقاط لأننا بحاجة إليها، لذا هذا ما سنفعله مع اللاعبين المتاحين أمامنا".

وأجاب مورينيو عند سؤاله هل يواجه منافسو يونايتد المشكلات ذاتها "لو نظرتم إلى اللاعبين لدى تشلسي وليفربول في استعدادات ما قبل بداية الموسم وأيضا أرسنال، أعتقد لو قارنتم سترون الفارق في هذا الموقف".

"مانشستر سيتي وتوتنهام في موقف مثلنا".

وأنهى يونايتد الموسم الماضي وصيفا لجاره اللدود مانشستر سيتي، لكن فريق مورينيو كان يتأخر بفارق 19 نقطة عن فريق المدرب بيب غوارديولا.