وتحدثت تقارير إعلامية عن عزم كاريوس الرحيل عن ملعب أنفيلد رود هذا الصيف، خاصة بعدما تعاقد ليفربول مع البرازيلي أليسون بيكر الوافد من روما الإيطالي.

ونقل موقع "سبورت 360" عن كاريوس تصريحات حول تعاقد ناديه مع بيكر قال فيها: "لم يتحدث معي أحد قبل ذلك. الأمور ليست جيدة بالنسبة لي، لن أتحدث أكثر من ذلك".

وأضاف: "مازال أمامي متسع من الوقت للتفكير، ولكني لا أعلم بالتحديد ما سأفعله خلال الفترة المقبلة".

وكان يورغن كلوب المدير الفني لليفربول قد أكد أن بيكر سيكون الحارس الأول للنادي في الموسم الجديد.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين الأحد: "بيكر حارس عالمي وعندما يكون جاهزا سيكون هو الحارس الأول في ليفربول".

وأضاف: "نحن لم ندفع هذه المبالغ الطائلة لنبقيه على مقاعد البدلاء".

وتعرض كاريوس لانتقادات لاذعة بعد ارتكابه لخطأ فادح في مباراة ليفربول الودية ضد بروسيا دورتموند حيث تسبب في هدف للفريق الخصم، كما اتهم أيضا في المساهمة بخسارة فريقه للقب دوري الأبطال بهدفين من خطأين سجلهما كريم بنزيمة وغاريث بيل، ليقتنص ريال مدريد اللقب بالفوز بنتيجة 3-1.

وأعرب النجم المصري محمد صلاح، عن دعمه لزميله كاريوس، حيث قال في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "كن قويا يا كاريوس.. هذا الأمر يحدث لأفضل اللاعبين.. تجاهل هؤلاء الذين يكرهونك".