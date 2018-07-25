وأبلغ المدرب الصحفيين في سنغافورة قبل يوم من المواجهة ضد أتليتيكو مدريد في كأس الأبطال الدولية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد: "هذا قرار شخصي أحترمه".

وأشار إيمري الذي أصبح في مايو مدربا لآرسنال عقب رحيل فينغر بعد 22 عاما مع الفريق، إلى أن أوزيل يشعر أن النادي "بيته"، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف: "نحن مثل بيته. نحن مثل عائلته. سنساعده على أن يشعر بحالة جيدة".

ولم يعلق أوزيل على قراره بالاعتزال منذ وصوله مع الفريق اللندني إلى سنغافورة الاثنين.

وتعرض اللاعب الألماني لانتقادات لاذعة بسبب مستواه المتواضع مع منتخب بلاده والذي خرج من دور المجموعات في كأس العالم التي أقيمت مؤخرا بروسيا، بالإضافة إلى مقابلته المثيرة للجدل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر مايو الفائت.

وكان أوزيل أعلن الأحد في بيان نشره على صفحاته الاجتماعية، اعتزال اللعب على المستوى الدولي.

وقال: "بحزن بالغ وبعد فترة تفكير طويلة بسبب الأحداث الأخيرة لن ألعب مع ألمانيا على المستوى الدولي مرة أخرى بسبب شعوري بإهانة عنصرية وعدم احترام. اعتدت ارتداء قميص ألمانيا بفخر وحماس لكن لا أشعر بذلك الآن".