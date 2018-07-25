ونقل موقع "يوروسبورت" عن صحيفة "توتو سبورت" المقرّبة من يوفنتوس، بأن إنتر ميلانو يرغب في ضم ليونيل ميسي كي يستمر الصراع بين النجمين الأرجنتيني والبرتغالي لكن في الدوري الإيطالي هذه المرة وليس في الإسباني.

وأكد ماركو ترونشيتي بروفيرا، المدير التنفيذي لشركة بيريللي راعية إنتر ميلانو أن النادي يرغب فعلا في ضم ميسي.



وأضاف: "أتمنى أن يسمح قانون اللعب المالي النظيف لسونينغ مالك إنتر ميلانو بالتعاقد مع لاعب من العيار الثقيل مثل ميسي".



تجدر الإشارة إلى أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أكد أن خطة النادي تتمثل في اعتزال ليونيل ميسي لعب كرة القدم وهو في صفوف النادي الكتالوني.