وأفاد موقع "دون بالون" أن المدرب الإيطالي لم يعترض على مقترح "الدون"، لا سيما أن غوميز كان ضمن مخططات "السيدة العجوز" في الفترة الماضية، لكن انضمام الألماني إيمري شان من ليفربول، أجّل تلك الخطوة، وذلك وفق ما نقل موقع "يوروسبورت".

ويرى رونالدو أن غوميز لم تتح له الفرصة الكافية للتألق في صفوف برشلونة، خلافا لما كان عليه في فريقه السابق فالنسيا.

وكانت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن برشلونة أخبر نادي الإنجليزي بالسعر المطلوب للتخلي عن غوميز.

ويرغب النادي الكتالوني في الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني "ما يقارب 26 مليون يورو" للتخلي عن غوميز.

وسبق لرونالدو أن طلب أيضا من إدارة يوفنتوس التعاقد مع زميله السابق في ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو.