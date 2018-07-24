وضمت القائمة 11 مرشحا، بينهم 5 من مدربي المنتخبات خلال المونديال الأخير، و6 من أنجح مدربي الأندية الموسم الماضي.

وهنا قائمة (الفيفا) الكاملة..

الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي.

الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول.

الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

الإسباني إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة.

الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

الفرنسي ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا.

الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا.

الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.

الإنجليزي غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا.

الروسي ستانيسلاف شيرشيسوف مدرب منتخب روسيا.

ويعد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدرب الوحيد في القائمة من خارج القارة الأوروبية.

وتكرم جائزة (فيفا) المدرب الأفضل خلال الفترة ما بين 3 يوليو 2017 و15 يوليو 2018، في حفل سيقام مطلع الموسم يوم 24 سبتمبر بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويذكر أن جائزة (فيفا) لأفضل لاعب ومدرب في العالم انفصلت عن مجلة "فرانس فوتبول" وجائزة "الكرة الذهبية" العام الماضي، بعد شراكة استمرت 6 أعوام.