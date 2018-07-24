ونشر موقع (الفيفا) القائمة النهائية التي ضمت 10 لاعبين، من بينهم صلاح، الذي قدم موسما رائعا مع ليفربول الإنجليزي، فيما خلت القائمة من اسم النجم البرازيلي نيمار.

وضمت القائمة رونالدو وميسي وصلاح ولاعبي المنتخب الفرنسي كيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافاييل فاران، والبلجيكيين إيدن هازارد وكيفن دي بروين، والكرواتي لوكا مودريتش والإنجليزي هاري كين.

ويعد اللاعبان الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح المرشحان الوحيدان من خارج القارة الأوروبية في القائمة.

وتكرم جائزة (فيفا) اللاعب الأفضل خلال الفترة ما بين 3 يوليو 2017 و15 يوليو 2018، في حفل سيقام مطلع الموسم يوم 24 سبتمبر بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويذكر أن جائزة (فيفا) لأفضل لاعب في العالم انفصلت عن مجلة "فرانس فوتبول" وجائزة "الكرة الذهبية" في 2016، بعد شراكة استمرت ستة أعوام.