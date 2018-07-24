وصرح أردوغان للصحافة بعد اجتماع للبرلمان التركي في أنقرة: "لقد تحدثت معه مساء الامس (الاثنين). لم يستطيعوا هضم صورة له معي. إنني أدعم تصريحات مسعود أوزيل".

وكان أوزيل أعلن، الأحد في بيان نشره على صفحاته الاجتماعية، اعتزال اللعب على المستوى الدولي.



وقال:"بحزن بالغ وبعد فترة تفكير طويلة بسبب الأحداث الأخيرة لن ألعب مع ألمانيا على المستوى الدولي مرة أخرى بسبب شعوري بإهانة عنصرية وعدم احترام".



وأضاف "اعتدت ارتداء قميص ألمانيا بفخر وحماس لكن لا أشعر بذلك الآن".



وكان أوزيل ومواطنه إلكاي غوندوغان، وكلاهما من أصل تركي، التقيا مع أردوغان في لندن في مايو الماضي، والتقطا معه صورة، وسلماه قميصين موقعين، وكتب الأول على قميصه "إلى رئيسي".



وكان اللاعب الألماني أصدر بيانا مطولا عن الصورة التي جمعته مع أردوغان قبل ساعات من إعلان اعتزاله.



في أول تعليق من أنغيلا ميركل، أعلنت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أن الأخيرة تحترم قرار أوزيل بعدم اللعب مجددا مع المنتخب الألماني.



وقالت أورليكه ديمر إن "المستشارة تعتز بمسعود أوزيل كثيرا. مسعود أوزيل لاعب كرة قدم ساهم بالكثير لصالح المنتخب الوطني"، وأضافت أن اللاعب "اتخذ الآن قرارا يجب احترامه".