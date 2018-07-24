وعمل هنري مساعدا للمدرب روبرتو مارتينيز على رأس الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي خلال مونديال روسيا، ونجح بالحصول على الميدالية البرونزية مع منتخب "الشياطين الحمر".

ونقلت فرانس برس عن الصحيفة البريطانية أن الملاك الجدد للنادي يرغبون بالاستغناء عن المدرب الحالي ستيف بروس، رغم تقديمه موسما جيدا مع "الفيلانز"، حيث اقترب النادي من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، قبل أن يخسر في المباراة الفاصلة أمام فولهام.

وكان الملياردير المصري ناصف ساويرس، والمؤسس المشارك ويس إيدينس، قد اشتريا حصة نسبتها 27.5 بالمئة من حصص فيلا، بعد دفعهما 30 مليون جنيه إسترليني لرجل الأعمال الصيني طوني تشيا.

وكشف الثنائي في بيان "نعتقد أنه بمقدورنا جلب خبرة تجارية ورياضية تساعد أستون فيلا، لضمان عودته إلى مكانه الطبيعي في المستويات العليا من البرميرليغ".

وهبط أستون فيلا عام 2016 إلى الدرجة الثانية بعد 29 عاما أمضاها في دوري النخبة ما ألحق به أضرارا مادية كبيرة، حيث سجلت المجموعة خسائر بلغت 80,7 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مايو 2016، ثم خسارة بقيمة 14,5 مليون جنيه إسترليني في العام التالي.