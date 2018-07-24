ويستعد المدرب الألماني لقيادة الفريق في الموسم الثالث على التوالي لكنه ما زال يبحث عن لقبه الأول رغم التطور منذ توليه منصبه في 2015.

وأبلغ كلوب الصحفيين في نيويورك حيث يواصل ليفربول جولته استعدادا لانطلاق الموسم "أنتم محقون والجماهير ستقول إنها ستكون الخطوة المقبلة. يجب أن نكون مستعدين لذلك"، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف: "أعلم التوقعات وهي طبيعية تماما. أولا يجب علينا أن نلعب بالطريقة التي تمنحنا فرصة الفوز ببطولة. لن نتحدث عن الفوز بأي شيء قبل انطلاق الموسم".

وأحرز ليفربول لقبه 18 والأخير بالدوري في موسم 1989-1990 فيما لم يفز ببطولة منذ كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2011-2012.

وقاد كلوب الفريق للتأهل إلى ثلاث مباريات نهائية لكنه خسر في 2016 بكأس رابطة الأندية أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح ونهائي الدوري الأوروبي 3-1 أمام إشبيلية، وبالنتيجة ذاتها خسر في مايو الماضي في نهائي دوري أبطال اوروبا أمام ريال مدريد.

وأنهى ليفربول الدوري في الموسم الماضي بالمركز الرابع متأخرا بفارق 25 نقطة عن سيتي، وافتقر الفريق للبدلاء أصحاب الكفاءة خلال الموسم.

وضم الفريق أربعة لاعبين هذا الصيف هم الحارس أليسون من روما ونابي كيتا لاعب الوسط من رازن بال شبورت لايبزيغ بالإضافة إلى فابينيو الوافد من موناكو والجناح شيردان شاكيري من ستوك سيتي.

ويأمل المدرب في أن تساعد التعاقدات الجديدة الفريق على التأقلم مع أسلوب لعبه وتفادي الرقم القياسي بالتعادل في 12 مباراة بالدوري في الموسم الماضي.

وأوضح: "الأمر لا يتعلق بأن المستوى يجب أن يكون أكثر ثباتا لكن علينا صنع المناخ الذي يجعلنا أكثر ثباتا. لا يوجد فريق يقدم أداء ثابتا بوجود 11 لاعبا. نعمل على زيادة الكفاءة في التشكيلة لأننا بحاجة إلى ذلك".

وتابع: "نتوقع المزيد من أنفسنا. سنحاول المنافسة على الدوري وكل بطولة لكن هذا لا يعني أنني أستطيع الجلوس هنا والفوز بالألقاب دون جهد وعمل. لدينا طموح كبير".

ويواصل ليفربول استعداده للموسم بمواجهة مانشستر سيتي في كأس الأبطال الدولية في ولاية نيوجيرسي الأميركية الأربعاء.