وأبدى صلاح دعمه لزميله حارس مرمى ليفربول، بسبب الانتقادات التي تعرض لها عن الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة بروسيا دورتموند في كأس الأبطال الدولية الودية.

وقال النجم المصري، في التغريدة التي نشرها على حسابه في تويتر، : "كن قويا يا كاريوس.. هذا الأمر يحدث لأفضل اللاعبين.. تجاهل هؤلاء الذين يكرهونك".

وكان كاريوس أحد الأسباب الرئيسية في خسارة ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد تسببه في هدفين في شباكه أمام ريال مدريد من أخطاء كارثية وفادحة.

وتعاقد ليفربول مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، زميل صلاح السابق الذي حثه في رسالة نصية على القدوم بسرعة إلى صفوف النادي قائلا له: "ماذا تنتظر ؟! .. تعال إلى هنا".

وكان صلاح وبيكر زميلين في فريق روما، لكن صلاح غادر إلى ليفربول في عام 2017. ووجد النجمان نفسيهما في فريقين متنافسين خلال مباراة روما وليفربول في إطار دوري أبطال أوروبا.

وذكر بيكر أنه لم يكن يتواصل كثيرا مع صلاح بعد مغادرته للفريق الإيطالي، لكنه متشوق لرؤية النجم المصري الذي وصفه بالإنسان الرائع.

وأعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس، تعاقده مع أليسون في صفقة بلغت قيمتها 84 مليون دولار.