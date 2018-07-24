ويأتي قرار اللاعب السويسري (36 عاما)، الذي خسر نهائي كأس روجرز العام الماضي أمام الألماني ألكسندر زفيريف في مونتريال، بعد نحو أسبوعين من خروجه من دور الثمانية ببطولة ويمبلدون.



وقال فيدرر في بيان نشره المنظمون "قضيت وقتا رائعا في مونتريال العام الماضي وأستمتع دائما باللعب أمام الجمهور الكندي.



"لكن لسوء الحظ أصبح تنظيم الجدول أمرا محوريا من أجل استمراري لفترة أطول في الملاعب وقررت مع الأسف الانسحاب من تورونتو هذا العام". وأضاف "أتمنى النجاح للبطولة وأشعر بالأسف للغياب عنها".



وينافس في البطولة المقررة بين الرابع و12 أغسطس تسعة من المصنفين العشرة الأوائل ومن بينهم المصنف الأول عالميا رفائيل نادال الفائز باللقب ثلاث مرات بجانب نوفاك ديوكوفيتش بطل ويمبلدون مؤخرا والفائز بالكأس أربع مرات.