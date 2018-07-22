وتولى ساري تدريب نابولي لثلاثة مواسم قبل أن يتعاقد مع الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر. وأعقب وصوله لستامفورد بريدج التعاقد مع لاعب الوسط جورجينيو من الفريق الإيطالي.

وبينما أكد دي لورينتيس أن صفقة جورجينيو تمت عقب مناقشات مع كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد لنابولي، فإنه اتهم ساري بمحاولة ضم المزيد من لاعبي الفريق لتشيلسي.

وأضاف دي لورينتيس لمحطة سكاي سبورتس إيطاليا أانه يريد ضم الفريق بأكمله إلى إنجلترا وتفكيك فريقنا. سأوضح هذا وبكل قوة لمارينا (جرانوفسكايا مدير فريق تشيلسي)".

وتابع "كان يريد ضم جورجينيو وسمحت له بعد أن تحدثت لأنشيلوتي الذي قال إنه يعول كثيرا على (أمادو) دياوارا وماريك هامشيك في العمق".