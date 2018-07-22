أبوظبي - سكاي نيوز عربية انطلق لويس هاميلتون من المركز 14 ليفوز "بمعجزة"بسباق جائزة ألمانيا الكبرى مع مرسيدس، الأحد، ويستعيد صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي تعرض لحادث وخرج من السباق.