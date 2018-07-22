أبوظبي - سكاي نيوز عربية انطلق لويس هاميلتون من المركز 14 ليفوز "بمعجزة"بسباق جائزة ألمانيا الكبرى مع مرسيدس، الأحد، ويستعيد صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي تعرض لحادث وخرج من السباق.
وتسببت الأمطار في فوضى في اللفات الأخيرة، مما أفقد السائق الألماني السيطرة على السيارة ليصطدم بالحواجز أمام جماهير بلاده.
وأنهى هاميلتون حامل اللقب والذي عادل الرقم القياسي بالفوز بسباق ألمانيا للمرة الرابعة السباق متقدما على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وكيمي رايكونن سائق فيراري.