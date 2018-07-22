وأوضح نيمار، أغلى لاعب في العالم: "لم اكن أرغب بمشاهدة الكرة أو أي نوع من كرة القدم".

وتابع: "لكن الحزن لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. لدي ابني وعائلتي وأصدقائي (...) لا يريدون رؤيتي حزينا".

وتحدث نيمار، ونجله دافي لوكا (6 أعوام) على حضنه، عن التقارير، التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني قائلا إن "كل هذا الأمر مجرد تكهنات من الصحافة".

وأكد النجم البرازيلي أنه باق في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، وينتظر كثيرا ما سيقدمه الموسم المقبل إلى جانب "أسطورة" مثل الحارس الإيطالي المخضرم، جيجي بوفون، القادم من يوفنتوس، قائلا: "لدينا أسطورة كروية (بوفون) تجلب كل خبرتها وستساعدنا بالتأكيد هذا الموسم".

وانتقد نيمار، كثيرا بسبب مبالغته المسرحية على أرض الملعب خلال المونديال الأخير، لكنه رد على ذلك بالقول إنه لم يذهب إلى كأس العالم "من أجل التعرض للأخطاء بل للفوز على خصومي (...) أعتقد أنهم انتقدوا أكثر من يتعرض للأخطاء بدلا من الذي يرتكبها".

وتابع مازحا: "أعتقد أن الانتقادات كان مبالغا فيها. لا يمكنني أن أكون الحكم وألعب في الوقت عينه. لو كنت قادرا على ذلك لكان الأمر أكثر بساطة".

يذكر أن البرازيل، حاملة اللقب 5 مرات، أقصيت في ربع النهائي أمام بلجيكا 1-2.