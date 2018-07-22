وأوضح كلوب عند سؤاله خلال المؤتمر الصحفي عن صلاح قائلا: "لقد تعافى تماما، لقد كنا على اتصال دائم خلال كأس العالم وكان في حالة جيدة. بخصوص حالة كتفه، ليس لديه مشاكل"، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي.

وأضاف: "هو شخص جاد للغاية ويعرف ماذا يريد أن يحقق في مسيرته المهنية وهو بخير تماما الآن".

وتابع المدرب الألماني: "كان من اللطيف رؤيته بالأمس للمرة الأولى، وهو سعيد بالعودة للفريق والتدريبات مجددا".

وأصيب النجم المصري في الكتف خلال الشوط الأول من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد خلال مايو الماضي، ثم استعاد لياقته ليمثل منتخب بلاده في كأس العالم، وأحرز هدفين في لقاءين.

وعاد صلاح للمشاركة في فترة إعداد ليفربول للموسم الجديد، الجمعة، قبل أن ينضم لقائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس الأبطال في الولايات المتحدة.