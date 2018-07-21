واقتحم 4 متظاهرين أرضية استاد لوجنيكي بموسكو، خلال الشوط الثاني من المباراة النهائية التي جمعت فرنسا وكرواتيا.

وأكد منظمو كأس العالم أن رجال الأمن الذين فشلوا بإيقاف عناصر مجموعة "بوسي رايوت" الروسية المناهضة للحكومة الروسية، سيعاقبون، حسب ما نشر موقع "سكاي نيوز".

وقال أليكسي سوروكن، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال: "هذا خرق أمني، عناصر الأمن سيواجهون إجراءات تأديبية.. سنجعلهم يشعرون بالخجل من أنفسهم".

وأضاف: "مجموعة بوسي رايوت تصرفت من دون أي احترام لعمل الآلاف من الأشخاص".

وطارد عناصر الأمن المتظاهرين داخل الملعب، وأمسكوهم، وسط استغراب الحضور واللاعبين، حيث توقفت المباراة لدقائق.

وأعلنت مجموعة "بوسي رايوت" مسؤوليتها عن الواقعة، التي كانت لجذب انتباه العالم لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، حسب بيان لهم على حسابهم الشخصي.