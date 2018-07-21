وأثار انتزاع فيتل مركز أول المنطلقين، عقب تسجيله لزمن بلغ دقيقة واحدة و11.212 ثانية، صيحات قوية من الجماهير في ظل يوم رطب في مدينة هوكنهايم الألمانية.

وصرح بطل العالم 4 مرات، الذي لم يفز إطلاقا على الحلبة القريبة من مسقط رأسه "من الرائع رؤية الكثير من الأعلام الحمراء وأعلام ألمانيا. لقد حظيت بالكثير من الدعم في الحلبة".

وأوضح "واصلت التحسن وعرفت في اللفة الأخيرة أن الأمر بات قريبا مني قبل أن أحسم كافة الأمور".

وسينطلق الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون إلى جوار فيتل في الصف الأول، بينما احتل كيمي رايكونن سائق "فيراري" المركز الثالث، فيما جاء ماكس فرستابن سائق "رد بول" في المركز الرابع.

وسينطلق هاميلتون، الذي يتراجع بفارق 8 نقاط خلف فيتل عقب 10 سباقات، من المركز 14.

وحاول السائق البريطاني، دون جدوى، دفع سيارته المتوقفة إلى حارة الصيانة بمساعدة مجموعة من المشرفين على السباق قبل أن يستند برأسه على السيارة في مشهد يدل على الكثير من الإحباط.