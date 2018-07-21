وقالت صحيفة "ذا صن" إن مالك النادي الجديد، الملياردير المصري ناصف ساويرس، يرغب باستقطاب "الغزال الأسمر" لتدريب أستون فيلا، الذي ينافس في الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وعمل هنري مساعدا للمدرب روبرتو مارتينيز على رأس الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي خلال مونديال روسيا، ونجح خلاله بالحصول على الميدالية البرونزية مع منتخب "الشياطين الحمر".

وقالت الصحيفة إن الملاك الجدد للنادي يرغبون بالاستغناء عن المدرب الحالي ستيف بروس، رغم تقديمه موسما جيدا مع "الفيلانز"، حيث اقترب أستون فيلا من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، قبل أن يخسر في المباراة الفاصلة أمام فولهام.

وكان الملياردير المصري ناصف ساويرس، والمؤسس المشارك ويس إيدينس، قد اشتريا حصة نسبتها 55 بالمئة من نادي مدينة برمنغهام الشهير، أحد أعرق أندية إنجلترا، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأبدى الفرنسي هنري رغبته في خوض مجال التدريب، بعد أن أعلن استقالته من منصبه كمحلل رياضي لقناة "سكاي سبورتس"، وفسخه العقد، الذي تبلغ قيمته أكثر من 5 ملايين دولار سنويا.