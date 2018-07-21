وكالعادة، سيكون الدوري الفرنسي أول المنطلقين، يوم الجمعة العاشر من أغسطس، بلقاء مرسيليا وتولوز، ويختتم الجولة الأولى الأحد حامل اللقب باريس سان جرمان بلقاء كايان.

ومثل الفرنسي، سينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز ذو الشعبية الجارفة، في نفس الموعد مبكرا، بلقاء بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.

وستحمل الجولة الأولى من "البريميير ليغ" لقاء قمة بين أرسنال ومانشستر سيتي بمباراة الختام.

الدوريان الإيطالي والإسباني سينطلقان في نفس عطلة نهاية الأسبوع التي توافق 18 أغسطس، أبكر من موعدهما المعتاد في الأسبوع الأخير من الشهر ذاته.

ولم يصدر الاتحادان الإسباني والإيطالي جدول المباريات حتى الآن، ولكنهما حددا موعد الانطلاق المتشابه.

الدوري الألماني (بوندسليغا) سيكون آخر المنطلقين بين الدوريات الخمسة الكبرى، في سابقة جديدة، حيث سينطلق الجمعة 24 أغسطس، بلقاء حامل اللقب بايرن ميونيخ مع ضيفه هوفنهايم.

إغلاق سوق الانتقالات يأتي مبكرا هذا العام

وغيرت كل من إنجلترا وإيطاليا موعد آخر يوم لإنهاء الانتقالات الصيفية، بعد مطالب كثيرة من المدربين بإغلاق السوق قبل انطلاق الدوري، عكس السنوات الماضية، حتى يتسنى للفرق ترتيب أوراقها والثبوت على التشكيلة مع بداية الموسم.

وسيغلق سوق الانتقالات في إنجلترا هذا الموسم يوم 9 أغسطس، أي قبل يوم واحد من انطلاق الدوري، مما يعني أن الأندية الإنجليزية لن تستطيع ضم أي لاعب في صفوفها بعد هذا التاريخ.

أما في إيطاليا فأصبح موعد انتهاء الانتقالات 18 أغسطس، عشية انطلاق "سيريا آ".

ولم تغير إسبانيا وفرنسا وألمانيا من مواعيد إغلاق سوق الانتقالات الصيفي السابق الذي ينتهي يوم 31 أغسطس من كل عام.