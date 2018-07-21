وكان كالينيتش غادر بعثة المنتخب عقب رفضه أن يشارك بديلا في مباراة كرواتيا الأولى بالبطولة أمام نيجيريا في مرحلة المجموعات، وذلك بذريعة أنه كان يشعر بآلام في ظهره تحول دون مشاركته، غير أن ذلك السبب لم يقنع المدرب زلاتكو داليتش الذي اتخد قرارا بطرد اللاعب من بعثة الفريق.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن كالينيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي رفض استلام الميدالية، قائلا إنه لم يشارك في المونديال، حتى يحصل على تلك الجائزة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ومن جهته قال داليتش ان كالينيتش فعل أمورا مشابهة خلال نهائيات كأس في البرازيل 2014، وكذلك في "حصص تدريبية" للمنتخب.



يشار إلى أن منتخب كرواتيا حقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى المباراة في كأس العالم لأول مرة قبل أن يخسر أمام منتخب الديوك الفرنسي 2-4، وهي الخسارة الأولى والأخيرة له في مونديال روسيا.