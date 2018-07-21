ودفع رونالدو الذي انتقل مؤخرا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، 12.1 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 15 مليون و811 ألف دولار) لمصلحة الضرائب في إسبانيا حتى ينهي مشكلته القضائية.

وقالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، إن رونالدو سيدفع مبلغا آخر قدره 4.7 مليون إسترليني (ما يعادل 6 ملايين و141 ألف دولار) كمصاريف الدعوى القضائية.

ويبدو أن رونالدو ينوي مغادرة إسبانيا بشكل نهائي، لاستيائه من نظام الضرائب المحلي، كما عرض لاعب ريال مدريد السابق بيته في العاصمة مدريد للبيع.

ولن يضطر رونالدو إلى قضاء عقوبة السجن في إسبانيا، على اعتبار أن قانون البلاد لا يقضي بالاعتقال حين تكون الأحكام الصادرة في قضايا إدارية في حدود سنتين أو أقل من ذلك.

وكان النجم البرتغالي الذي قضى تسع سنوات في النادي الملكي قد اُتهم بإخفاء معلومات مالية تتعلق بالحقوق الخاصة باستغلال صورته.