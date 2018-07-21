وبحسب تقرير الموقع اشترط العملاق اللندني استعارة الدولي الفرنسي عوضا عن دفع مبلغ كبير لشرائه.

وأشارت "إكسبريس" إلى أن التحاق ديمبلي بآرسنال سيضخ دماء جديدة في فريق "المدفعجية" لا سيما بعد رحيل المدرب أرسين فينغر، وقدوم الإسباني أوناي إيمري من باريس سان جرمان.



ومنذ انتقاله إلى برشلونة قادما من فريق بوروسيا دورتموند صيف العام الماضي، تلاحق الإصابات الكثيرة عثمان ديمبلي الذي يمتاز بالسرعة والمهارة الفائقة في المرواغات.

وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى أن برشلونة لن يُمانع في رحيل الدولي الفرنسي عن الفريق، في حال تلقى عرضا مناسبا، لا سيما وأن "البلوغرانا" اقترب من الحصول على خدمات النجم البرازيلي ويليان من تشلسي.

وتوج عثمان ديمبلي مع المنتخب الفرنسي منذ أيام قليلة بكأس العالم 2018 بروسيا، حيث شارك في 4 مباريات من أصل 7.

وشارك ديمبلي (21 عاما) مع برشلونة خلال الموسم الماضي في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 أخرى.