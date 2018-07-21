وقال بنزيمة على حسابه في موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "ها هو مغفل آخر ينضم إلى قائمة من يتحدثون عن الرقم تسعة" في إشارة إلى رقم قميصه مع فريقه الملكي.



وكان رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس قد وصف المهاجم الفرنسي بأنه لاعب "طاعن في السن"، وأن فريقه ليس مستعدا لجلبه إلى صفوفه،



وتحدثت تقارير صحفية إيطالية وقت سابق أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الجديد لنابولي، سيسعى للتعاقد مع بنزيمة البالغ من العمر 30 عاما، لكن تصريحات رئيس النادي حسمت الأمر بعد أن وصف بنزيمة بـ"اللاعب العجوز".



من جانب آخر، ذكرت تقارير، مسؤولين من نادي ميلان الإيطالي وعلى رأسهم " ماسيميليانو ميرابيلي" المدير الرياضي للنادي و"جنارو جاتوزو" المدير الفني للفريق، قد اجتمعا مع وكيل أعمال كريم بنزيمة يوم الاثنين الماضي لبحث التعاقد مع اللاعب.



وبحسب موقع "يوروسبورت"، أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن انتقال الدولي الفرنسي إلى ميلان يتوقف على رغبة اللاعب، والذي يملك علاقة جيدة مع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وأشارت الشبكة إلى أن بنزيمة أعطى موافقته بالفعل على الانتقال إلى ميلان، بالإضافة إلى أن النادي الإيطالي على استعداد لتقديم نفس راتبه مع ريال مدريد 9 ملايين يورو، وعقد يمتد لثلاث سنوات، بالإضافة لخيار تمديد التعاقد لموسم إضافي.