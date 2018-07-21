ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت، إن ليستر سيتي دفع نحو 12.5 مليون جنيه إسترليني (16.41 مليون دولار) مقابل ضم الحارس البالغ من العمر 25 عاما.



وانضم وارد لصفوف ليفربول قادما من ركسهام في يناير 2012 وشارك ثلاث مرات فقط مع الفريق القادم من مرسيسايد، وكان الحارس الثالث بعد لوريس كاريوس وسيمون مينيوليه الموسم الماضي.



وقال وارد في تصريحات لمحطة نادي ليستر التلفزيونية "جئت إلى هنا لتطوير أدائي بشكل عام وأتمنى أن أحقق المزيد من النجاح.



أضاف، "حقق النادي نجاحا في السنوات الأخيرة ويحدوني الأمل ان يتكررذلك في المستقبل".



وسيتنافس وارد، الذي شارك في أربع مباريات مع منتخب ويلز، مع الدنمركي كاسبر شمايكل والسويسري إيلدين ياكوبوفيتش ليكون الحارس الأساسي في تشكيلة المدرب كلود بويل في موسم 2018-2019.



وسيستهل ليستر سيتي مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في العاشرمن أغسطس المقبل.