وردا على سؤال بشأن تنظيم أولمبياد صيفي في روسيا للمرة الأولى منذ عام 1980، قال بوتن إن ثمة حاجة إلى دراسات جدوى "ولكن من الواضح أننا سوف ننظم منافسات دولية هنا"، وذلك في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

واستضافت روسيا الأولمبياد الشتوي عام 2014 في سوتشي، ولكن سمعتها تشوهت بسبب مزاعم عن تعاطي منشطات على نطاق واسع، مما دفع إلى إجبار الرياضيين الروس على المشاركة كلاعبين محايدين في الأولمبياد الشتوي للعام الجاري، الذي أقيم في بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية.

وقد يكون الأولمبياد الصيفي المقبل، الذي ستستضيفه روسيا في عام 2032، لأنه تأكد بالفعل استضافة كل من طوكيو وباريس ولوس أنجلوس لأولمبياد 2020 و2024 و2028 على الترتيب.

واستضافت موسكو الأولمبياد عام 1980، وسط مقاطعة واسعة من 66 دولة، بسبب حرب الاتحاد السوفييتي السابق مع أفغانستان.