ووقع العقد مع كاريو، الذي كان معارا إلى واتفورد الإنجليزي، رئيس نادي الهلال، الدولي السابق سامي الجابر في النمسا، حيث يعسكر "الزعيم" استعدادا للموسم المقبل.

وشارك كاريو البالغ من العمر 27 عاما مع منتخب بلاده الذي خرج من الدور الأول في مونديال روسيا 2018، وسجل هدفا واحدا في ثلاث مباريات، في مرمى أستراليا.

وسبق للدولي البيروفي أن لعب تحت إشراف المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيسوس مع سبورتينغ لشبونة بين 2011 و2016، وهو ثاني لاعب يتعاقد معه الهلال هذا الصيف، بعد المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا من أولمبياكوس اليوناني.