وطلب ميسي وماسكيرانو عقد اجتماع عاجل مع سامباولي وطاقم المدربين في المنتخب، عقب خسارة الأرجنتين بنتيجة 0-3 أمام كرواتيا، في مباراة منتخب "التانغو" الثانية بالمجموعة الرابعة من مونديال 2018 الشهر الماضي.

ونقلا عن صحفي أرجنتيني، أكدت "ماركا" أن ميسي قال لسامباولي خلال الاجتماع: "نحن لا نفهم ما تقول. نحن لا نثق بك بعد الآن ونريد أن يكون لنا قول من الآن فصاعدا".

ووفقا للصحيفة، تفاجأ سامباولي بحديث ميسي وسأله عن ماذا أراد اللاعبون البت فيه؟ فكان الرد.. "كل شيء".

كما أبدى ميسي استياءه من سؤال سامباولي المتكرر له خلال المباريات بشأن التبديلات.

وقال ميسي ووفقا للصحيفة: "لقد سألتني 10 مرات أي اللاعبين الذي أريدهم داخل الملعب ومن اللاعبين الذين أريدهم خارج الملعب، ولم أعطك اسما قط".

واستغنى الاتحاد الأرجنتيني عن خدمات سامباولي بعد إقصاء الأرجنتين من المونديال على يد فرنسا في دور الـ16.