ونالت صورة رونالدو بزي "يوفنتوس" التي نشرها على حسابه الثلاثاء 11.6 مليون "إعجاب"، وهو أعلى عدد من "الإعجابات" لأي صورة رياضية على التطبيق الشهير.

وظهر رونالدو في الصورة بزي يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى، وخلفه كلمة "كريستيانو"، وعنونها بعبارة "فورزا يوفي"، "إلى الأمام يا يوفنتوس"، وذلك عقب انتقاله الرسمي من ريال مدريد الإسباني للعملاق الإيطالي، مقابل ما يقارب 100 مليون يورو.

وكانت صورة رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز ومولودهما في المستشفى، في نوفمبر الماضي، هي الصورة الأعلى بعدد "الإعجابات" في عالم الرياضة، برصيد 11.4 مليون "إعجاب".

وأصبحت صورة رونالدو بزي "اليوفي" في المركز الرابع، لأعلى الصور التي نالت إعجابا على تطبيق "إنستغرام" عبر التاريخ، وتبقى في الصدارة صورة عارضة الأزياء كايلي جينر وطفلها الجديد، التي نالت قرابة الـ18 مليون "إعجاب" منذ نشرها في فبراير الماضي.