وقال غوارديولا إن لاعبي الفريق الذين شاركوا مع بلادهم في المونديال ربما يغيبون عن مواجهة تشلسي في درع المجتمع وافتتاح البريميرليغ ضد آرسنال، بسبب العطلة التي حصلوا عليها، وفق ما نقلت رويترز.

وشارك 16 لاعبا من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في مونديال روسيا من بينهم الإنجليزيان جون ستونز ورحيم سترلينغ والإسباني ديفيد سيلفا والبرازيليان ايدرسون وغابرييل جيسوس.

وبعد انتهاء المونديال الأحد الماضي، لم ينضم أغلب اللاعبين إلى تدريبات الفريق.

وتحدث المدرب الإسباني للصحفيين قائلا: "هكذا يبدو الأمر. تحدثنا عن أنهم يجب أن يكونوا مستعدين عند عودتهم. لو كانوا مرهقين أو غير مستعدين للمشاركة في درع المجتمع، وافتتاح الدوري ضد آرسنال فيجب عليهم الاستمرار في العطلة".

ويلعب مان سيتي ضد تشلسي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في الخامس من أغسطس في مباراة درع المجتمع، ثم يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري بعد ذلك بأسبوع عندما يحل ضيفا على آرسنال.