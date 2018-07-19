وتحدث ماغنسون، أمام الصحفيين الخميس قبيل انطلاق جائزة ألمانيا الكبرى، معتبرا أن بطل العالم مرتين يميل إلى المبالغة.

وقال سائق هاس عن ألونسو "يتأفف كثيرا عبر الراديو، ولكن نرى ذلك في رياضات أخرى. حتى العديد من الرياضيين الكبار، مثل نيمار وغيره، يبالغون قليلا".

وانتقد عديدون مبالغة المهاجم البرازيلي نيمار بالسقوط خلال مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، والتي خرج "سيليساو" من دورها ربع النهائي. واعتبر البعض أن سقطات لاعب باريس سان جرمان الفرنسي المتكررة، أشبه بحركات تمثيل استدعت الكثير من الأشرطة الساخرة عبر مواقع التواصل.

وجاء تصريح ماغسنون بعدما كان "الماتادور" الإسباني طالب لجنة الحكام للسباق البريطاني بمعاقبته، بعدما اتهم السائق الدنماركي باعتماده "قيادة خطرة جدا" خلال الفترة الأولى للتجارب الحرة، كما اتهمه بمحاوله إخراجه عن الحلبة خلال السباق.

وتحدث ألونسو إلى فريقه عبر الراديو قائلا "ما أراه من ماغنسون، لم يسبق لي أن رأيته في حياتي".

وأضاف ماغنسون، قبيل انطلاق سباق ألمانيا هذا الأسبوع، "بالطبع ألونسو يقوم بعمله، وهو واحد من أفضل السائقين وهو جيد جدا من جميع النواحي. لقد مضى عليه فترة طويلة وهو يعرف أي زر عليه أن يضغط عليه، لذا يحاول".