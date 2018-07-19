وقال بيريز: "بالعودة إلى الموسم الماضي، لم يكن أحدا يعتقد بأننا قادرون على إحراز لقب المسابقة الأوروبية للعام الثالث تواليا. نجاحنا أصبح ممكنا بسبب روح الفريق وبسبب قيمنا، ونحن واعون لمستوى الالتزام الذي نطالب به".

وتجنب ذكر، ولو مرة واحدة، اسم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي كان وراء هذا الإنجاز غير المسبوق بالنسبة إلى أي مدرب آخر.

وفي السياق، حذر رئيس الريال اللاعب الفارو أربيلوا المنضم حديثا من أنه سيواجه "تحديا كبيرا في مسيرته"، فيما شكره لاختياره الانضمام إلى النادي الملكي.

وأضاف: "الفارو أربيلوا اختار التوقيع مع النادي الأكثر تطلبا (في العالم) ولن ينسى أبدا أن ريال مدريد لا يستسلم على الإطلاق. نريدك أن تكون سعيدا لأنك تحقق حلمك مع هذا التحدي الكبير في مسيرتك".

وتابع: "شكرا على اختيارنا. لدينا فريق كبير سيتم تعزيزه بلاعبين رائعين، والفارو يعرف تماما أين يريد أن يلعب".

وتعاقد الريال مع أربيلوا (22 عاما) الذي كان في عداد منتخب إسبانيا خلال مونديال 2018 في روسيا، لكنه لم يشارك في أي من مبارياته الأربع (خرج من ثمن النهائي بركلات الترجيح على يد نظيره الروسي المضيف)، لـ6 سنوات مع ريال مدريد قادما من ريال سوسييداد مقابل 30 مليون يورو حسب الصحافة الإسبانية.

وهو أول لاعب يضمه المدرب الجديد لريال مدريد، غولن لوبيتيغي، الذي أقيل من منصبه مدربا للمنتخب عشية انطلاق مونديال 2018 بسبب تعاقده سرا مع النادي الملكي دون علم الاتحاد الإسباني للعبة.