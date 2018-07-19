وتعرض اللاعب الإنجليزي (24 عاما) لإصابة في أوتار ركبته اليمنى في أبريل الماضي خلال ذهاب نصف نهائي المسابقة الأوروبية ضد روما الإيطالي، واضطر لإجراء عملية جراحية حرمته من المشاركة في مونديال روسيا.

وأوضح كلوب: "من اليوم التالي للإصابة، كنا نعرف جيدا مدة غياب تشامبرلاين"، مشيرا إلى أن التفاصيل حول فترة الغياب لم تكشف بناء على طلب اللاعب "وذلك بهدف عدم التأثير على نهاية موسم الفريق الأحمر وقبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "تعافيه بدأ بشكل رائع للغاية. وإذا ما رأيناه يعود إلى الملاعب الموسم المقبل فهذا سيكون بمثابة مكافأة لنا، مشددا على الصبر".

وعزز ليفربول خط وسطه مع قدوم البرازيلي فابينيو من موناكو الفرنسي، والغيني نابي كيتا من لايبزيغ الألماني، والسويسري شيردان شاكيري من ستوك سيتي الإنجليزي.