وقال بيريز في مؤتمر صحفي، الأربعاء "نريد تعزيز قوتنا في الحاضر والمستقبل. هذه تشكيلة رائعة وسيتم تدعيمها ببعض اللاعبين الرائعين".

وأضاف "نحن نمر بواحدة من أكثر اللحظات ثراء في تاريخنا. لقدحصلنا على ألقاب استثنائية. نحن نعمل بشكل مؤسسي ولدينا قوة مالية هائلة ونحظى بدعم ملايين المشجعين".

وتابع "نحن سنواصل الانتصارات ولا أحد يجب أن يشكك في ذلك. البعض.. اعتقد أنه من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. نحن مدريد ونريد المزيد دائما".

هازارد وكورتوا

ويمر ريال بصيف عاصف بعد رحيل مدربه زين الدين زيدان في مايو، بعد أيام من فوزه بلقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

كما انتقل كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال إلى يوفنتوس بينما لم يتعاقد النادي سوى مع ألفارو أودريوزولا (22عاما) فينيسيوس جونيور (18 عاما) وأندريه لونين (19 عاما).

وفي ظل عادة ضم لاعبين بارزين، خاصة خلال عام كأس العالم، فقد ذكرت تقارير إنجليزية وإسبانية أن ريال يحاول يضم الثنائي البلجيكي إيدن هازارد والحارس تيبو كورتوا من تشيلسي.