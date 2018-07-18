وسجل للأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو (36) والمدافع التونسي علي معلول من ركلة جزاء (75) وإسلام محارب (79).

وكان الأهلي تعادل في مستهل مشواره في البطولة مع الترجي سلبا، قبل أن يسقط أمام كامبالا سيتي الأوغندي صفر-2 في الجولة الثانية. وقاده المدرب الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون الذي عينه في حزيران/يونيو الماضي.

ويلتقي الفريقان إيابا في الجولة الرابعة في 28 تموز/يوليو على ملعب بوتسوانا الوطني.

في حين حول الترجي التونسي المتصدر تخلفه أمام ضيفه كامبالا سيتي الأوغندي بإصابتين نظيفتين الى فوز 3-2 على الملعب الأولمبي في رادس.

وسجل للترجي بلال الماجري (30 و82) وسعد يقير (33). ولكمبالا سيتي جاكسون نوندا (18) وخليل شمام خطأ في مرمى فريقه (22).

ويلتقي الفريقان إيابا في الجولة الرابعة على ملعب لوغو ستاديوم في 28 تموز/يوليو.

وفض النجم الساحلي التونسي شراكة الصدارة في المجموعة الرابعة مع مضيفه مباباني سوالوز السوازيلاندي، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة الثلاثاء.

وتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بعدما كان يتقاسمها ومباباني سوالوز نقاطا ويتقدم عليه بفارق الأهداف.

وسجل للفريق التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب سومهولو الوطني كريم العواضي (14) وماهر الحناشي (32) وأمين الشريطي (71).

ويستضيف النجم الساحلي في الجولة الرابعة منافسه على الملعب الاولمبي في سوسة في 27 تموز/يوليو.

وابتعد مازيمبي الكونغولي حامل اللقب خمس مرات في صدارة المجموعة الثانية عن ضيفه مولودية العاصمة الجزائري، بفوزه عليه 1-صفر، بهدف سجله ميشاك اليا (88)، ليحقق صاحب الارض فوزه الثالث تواليا.

ويلتقي الفريقان ايابا على ملعب 5 تموز/يوليو 1962 في المرحلة الرابعة في 28 تموز/يوليو.

وفي المجموعة نفسها، انتزع وفاق سطيف الجزائري نقاطه الأولى بفوزه على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي 2-1. سجل للأول الحبيب بوقلمونة (21) وحسام غاشا (89)، وللثاني محمد علي بمعمر.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب ومضيفه الحرية الغيني 1-1 في استاد 28 سبتمبر. سجل للوداد اسماعيل حداد (26) وللحرية اوكانسي مانديلا (29).

وتصدر الوداد الترتيب امام الحرية بفارق الاهداف، وبرصيد خمس نقاط لكل منهما.

ويلتقي الفريقان ايابا في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في 28 تموز/يوليو.