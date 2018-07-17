الكأس الدولية للأبطال ستعرف، هذه السنة، مشاركة العديد من الفرق القوية، حيث سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم 21 يوليو، بروسيا دورتموند الألماني. وفي نفس اليوم، سيلتقي بايرن ميونيخ بباريس سان جيرمان الفرنسي.

وستجرى يوم 26 يوليو مباريات قوية بين ميلان ومانشستر يونايتد وبين ليفربول ومان سيتي، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد ضد أرسنال.

وفي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، شرعت الأندية في خوض الأدوار التمهيدية، حيث تجرى، اليوم وغدا، مباريات الدور الأول من تصفيات التأهل إلى دور المجموعات.

مباريات السوبر لعام 2018 ستشهد مواجهات نارية، حيث يخوض ريال مدريد لقاء مهما في السوبر الأوروبي أمام جاره أتلتيكو مدريد، وذلك يوم 15 أغسطس.

وسيواجه برشلونة نظيره إشبيلية في كأس السوبر الإسباني يوم 12 أغسطس المقبل بمدينة طنجة المغربية.

هذا وسيلاقي يوفنتوس نادي ميلان في كأس السوبر الإيطالية، التي ستجرى مطلع السنة المقبلة بالمملكة العربية السعودية.

في السوبر الفرنسي، سيواجه باريس سان جيرمان نظيره موناكو، في اليوم الرابع من شهر أغسطس المقبل.

وفي دوري أبطال أفريقيا، تخوض أندية عربية مباريات قوية، هذا الأسبوع، حيث سيواجه النجم الساحلي التونسي، الثلاثاء، فريق مبابان سوالوز السوازيلاندي، وسيلاقي الترجي التونس كمبالا سيتي الأوغندي، كما سيرحل مولودية الجزائر إلى الكونغو لملاقاة مازيمبي. وتنتظر الوداد المغربي مباراة أمام حوريا كوناكري الغيني، كما سيواجه الأهلي المصري فريق تاونشيب رولرز البوتسواني.

أما الديربي المغاربي في أبطال أفريقيا، فسيجمع مساء اليوم، وفاق سطيق الجزائري بالدفاع الحسني المغربي.

وبكأس الكونفدرالية الأفريقية، سيرحل الرجاء المغربي إلى كوت ديفوار لمواجهة أسيك ميموزا، كما سيواجه نهضة بركان المغربي المصري البورسعيدي، على أن يلعب اتحاد الجزائر أمام رايون سبورت الرواندي.